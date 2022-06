Ziekenhuis VS raakt overleden baby kwijt, vermoedelijk met linnen weggegooid

De te vroeg geboren baby Everleigh was nog geen twee weken oud toen ze overleed in een ziekenhuis in het Amerikaanse Boston. Toen de begrafenisondernemer haar lichaam na vier dagen wilde ophalen voor de herdenkingsdienst, was het lichaam van de baby kwijt. "Het stoffelijk overschot is waarschijnlijk met vuil linnen weggegooid."



"Het voelde alsof Everleigh voor de tweede keer was overleden", vertelt Alana Ross, de moeder van Everleigh, aan The New York Times. Ze was er kapot van toen het uitvaartcentrum haar belde met het nieuws.



Everleigh werd op 25 juli 2020 drie maanden te vroeg geboren. Kort na haar geboorte kreeg ze een grote bloeding in haar hersenen. Op 6 augustus overleed ze in de armen van haar moeder.



Een patholoog van het ziekenhuis verklaarde in het politierapport dat hij linnengoed had gezien op een roestvrijstalen dienblad en dat had weggegooid in een zak die was bedoeld voor vervuilde materialen.



De politie van Boston heeft vervolgens gezocht bij de schoonmaakdienst en het afvalverwerkingsbedrijf, maar heeft het lichaam van Everleigh niet gevonden. Volgens de politie is het lichaam waarschijnlijk naar een van de stortplaatsen gegaan of verbrand.



De ouders hebben het ziekenhuis aangeklaagd. Ze hoeven niet per se veel geld, ze willen vooral voorkomen dat dit nog een keer gebeurt, laat de advocaat van het stel weten. "We willen niet dat iemand anders dit mee hoeft te maken", vertelt Ross. "We willen dat het ziekenhuis verantwoordelijk wordt gehouden en dat ze dit oplossen."



Het hoofd van het ziekenhuis heeft excuses aangeboden en wil zo transparant mogelijk zijn, maar vanwege de lopende rechtszaak doen ze nu geen uitspraken over de zaak.



Naar wat bekend is, is het in de Verenigde Staten twee keer eerder gebeurd dat een babylijkje verloren is gegaan. In 2009 en in 2017, die laatste keer werd het lichaam gevonden in een zak vuil linnengoed in een wasserette.

En dat bij de patholoog!

Het wordt tijd dat ze daar een andere manier gaan verzinnen dan alles op een hoop te gooien.

Is een keer wat anders dan met het badwater.

