Kevers bijna uitgestorven door bierflessen

Twee biologen op een excursie door West-Australiƫ zagen ze iets heel vreemds langs de kant van de weg.Er lagen lege bierflessen weggegooid door het verlaten veld. De reden dat het hun aandacht trok, was omdat er een zwerm mannelijke gigantische juweelkevers was die zich aan deze flessen vastklampte.Wat was er zo ongewoon aan?Nou, hoe zeg ik dit elegant... ze waren de flessen aan het neuken.De biologen onderzochten het verder en vonden al snel de reden achter dit vreemde gedrag.De vrouwelijke juweelkever ziet er net zo uit als de bierflessen: glanzend en bruin met kleine gestippelde putjes op hun rug.De bierflesjes waren ook glanzend met een vergelijkbare bruine tint en het belangrijkste was de gestippelde pitjes. Gestippeld voor zijn plezier waarschijnlijk.Er wordt aangenomen dat de mannelijke kevers alle interesse in de echte vrouwelijke kevers verloren omdat de bierflesjes groter en ronder waren en in overvloed beschikbaar waren.Dit probleem bereikte een niveau waarop hun populatie bijna uitgestorven was. De Australische regering moest tussenbeide komen en die flesontwerpen verbieden om de kevers te redden.