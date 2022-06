Patiënt (50) blind nadat chirurg verkeerde oog verwijdert

Een patiënt is blind geworden door een medische fout in het Slovaakse Bratislava. De 50-jarige kankerpatiënt moest in oktober 2021 een slecht oog la

Reacties

27-06-2022 17:23:58 vaughn

Senior lid

WMRindex: 244

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Mijn links of jouw links?

27-06-2022 17:36:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.166

OTindex: 27.854

Daar waar je linkerduim rechts zit

27-06-2022 19:18:41 Buick

Erelid



WMRindex: 3.162

OTindex: 861

De chirurg zei tegen de patient:kijk... hij is er uit

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: