Nederlandse vrouw gooit knoflookteentjes naar agenten op Duits vliegveld

Een 58-jarige Nederlandse vrouw heeft donderdag in Duitsland op een wel heel bijzondere manier geprobeerd om de politie te ontkomen: ze gooide teentjes knoflook naar de agenten.



De vrouw liep op de luchthaven van München rond met een gebedskleed om haar schouders, schrijft het Duitse Bild. Om die reden wilden agenten haar controleren.



De dame was daar niet van gediend, en verzette zich. In een poging van de agenten af te komen gooide ze teentjes van het geurige kruid naar hen toe. Een poging die overigens mislukte.



Het kleed dat de vrouw om haar schouders droeg, bleek niet van haarzelf te zijn. Het kwam van de St. Christopher-kapel op de luchthaven. En dat was niet het enige souvenir dat de vrouw uit het gebedshuis had meegenomen: ze had nog drie tapijten bij zich.



Die moest ze helaas voor haar weer inleveren. Daarvoor in de plaats kreeg ze een boete. Hoe hoog die boete was, is onduidelijk.

