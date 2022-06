Mijten die seks hebben in onze gezichtsporiën met uitsterven bedreigd (en dat is geen goed nieuws)

Ze leven diep in de huid van ons gezicht, wimpers en tepels. In haarzakjes. Vandaar de naam: haarfollikelmijt of Demodex folliculorum. Maar ‘s nacht

26-06-2022 13:24:06 Buick

Ik keek net in de spiegel en ik zag geen meid op mijn gezicht zitten

26-06-2022 13:36:27 allone

Nooit geweten dat ik een wandelend bordeel ben, of eigenlijk meer een slapend bordeel

Maar wel lief van die mijtjes, dat ze ons schoon houden Quote:

Meer dan 90 procent van ons is gastheer voor deze mijten En waarom die andere 10% niet? Quote:

Hoe meer de mijten zich aan ons aanpassen, hoe meer genen ze verliezen. Uiteindelijk zullen ze zo voor hun bestaan volledig afhankelijk worden van ons, waardoor ze niet meer in staat zullen zijn onze poriën te verlaten om een nieuwe partner te zoeken en zich voort te planten ik neem aan dat we al miljoenen jaren in symbiose met deze diertjes leven, ze houden het vast nog wel een paar miljoen jaar met ons uit.. en wie zegt dat wij niet eerder 'uitgestorven' zijn dan zij?



