25-06-2022 21:03:35

Quote:

Zij eist nu een schadevergoeding van haar partner...Nur Aini had Ahnaf Arrarif via een datingapp leren kennen en kort daarna startte het fysieke ’daten’. Ahnaf bleef zelfs een week bij zijn aanstaande slapen

ik weet niet of ik haar een schadevergoeding zou 'toekennen', ze is er zelf bij geweest, heeft haar partner zelf uitgezocht, en heeft vrijwillig toegestemd in het huwelijk. Natuurlijk heeft die partner gelogen, maar Nur is toch echt zelf zo dom geweest om alles te geloven, ze is nergens toe gedwongen, dus ik zou zeggen het is toch haar eigen verantwoordelijkheid, of schuld als je het zo wilt noemen.