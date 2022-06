Amerikaanse vader zet graafmachine in om arrestatie zoon te voorkomen

Angstige momenten voor twee agenten in de Amerikaanse staat Vermont. Bij de arrestatie van een man werden ze aangevallen door zijn moeder en zijn vader, die daarvoor een graafmachine inzette.Agenten waren naar het huis gekomen om de 24-jarige Brandon Tallman op te pakken. Hij werd verdacht van een mishandeling een paar dagen eerder. De ouders van Brandon waren alleen niet van plan om hem mee te geven.De moeder hield de zoon vast en begon te vechten met de agenten. De vader van Brandon zat in een graafmachine en kwam daarmee op de agenten af. Eén van de hen trok zijn wapen en hield de vader onder schot.Uiteindelijk lukte het om Brandon Tallman te arresteren. Ook voor zijn ouders dreigt nu vervolging: voor het belagen van de agenten.De politiechef is trots op zijn medewerkers: "Ik zei tegen ze dat ze goed gehandeld hebben. Ze hebben de man kunnen oppakken en kwamen er zelf zonder kleerscheuren vanaf. Doel bereikt."