In deze Spaanse badstad krijg je een boete van 750 euro als je in zee plast

We hebben het allemaal al wel eens gedaan, als kind of nog op volwassen leeftijd: plassen in de zee. Als de nood hoog is kun je namelijk moeilijk anders dan de zee een beetje bijwateren, maar wie deze zomer naar Spanje op vakantie gaat let toch maar beter op. In een bepaalde Spaanse badstad kost een klein toiletbezoekje in de zee je namelijk een flinke stuiver.



Het stadsbestuur van het Spaanse Vigo, gelegen in het noordwesten van het land, vindt dat de zeespiegel al genoeg stijgt en wil geen urinerende badgasten in het water of op het strand meer zien. Vigo beschouwt dat als een inbreuk op de gezondheids- en hygiënewetgeving. Naast een boete van maar liefst 750 euro voor wie z’n sluitspier niet kan controleren, wil de stad aan de Atlantische Oceaan wildplassers ook ontmoedigen door openbare toiletten te voorzien in de buurt van het strand.



Het blijft echter de vraag hoe de autoriteiten het verbod juist gaan handhaven, want het lijkt quasi onmogelijk om te zien wie er in het water aan het urineren is.



Naast het plasverbod vaardigde de stad ook een verbod uit op barbecue- of gasflessen, op het achterlaten van afval op het strand en op het zich wassen met zeep of andere chemische producten in het water.

Reacties

24-06-2022 13:26:43 venzje

Laatste edit 24-06-2022 13:27 In verband met de hygiëne dus. En geldt dat ook voor dieren?

24-06-2022 13:52:28 Emmo

@venzje : Waarschijnlijk wel. Zou in ieder geval logisch en consequent zijn. Nu nog alle vissen een luier omdoen

24-06-2022 14:13:07 Mamsie

Quote:

het lijkt quasi onmogelijk om te zien wie er in het water aan het urineren is



Dat is toch zo eenvoudig. Gewoon kijken waar de waterspiegel zeer plaatselijk gestegen is.😃 Dat is toch zo eenvoudig. Gewoon kijken waar de waterspiegel zeer plaatselijk gestegen is.😃

