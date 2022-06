Pieter Omtzigt valt iets op aan de stikstofkaarten van het kabinet

Twitterberichtdraadje van parlementair eenmansleger Pieter Omtzigt op de maandagavond. Hoe kan het dat de stikstofkaarten die het kabinet verstuurt zo van elkaar verschillen? Interessant draadje. Ondertussen viel NieuwNieuws ook iets op. De stikstofsituatie in Gelderland is minder urgent dan gevreesd. Wie was daar tot voor kort gedeputeerde? Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD)! Wat de vraag oproept: hebben we hier te maken met haperende stikstof-modellen of een politieke deal?