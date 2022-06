Iconisch drijvend restaurant zinkt in Zuid-Chinese zee

Een culinair symbool uit Hongkong is zondag aan een droevig einde gekomen. Het Jumbo Floating Restaurant, dat maar liefst 46 jaar lang in de haven van Hongkong dreef, is gezonken in de Zuid-Chinese Zee, terwijl het de bedoeling was dat het gerestaureerd zou worden.Het schip zonk volgens de eigenaar in 'slechte weersomstandigheden' in de buurt van de Paracel-eilanden. Dat is een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Het schip zou gekapseisd zijn, waarna het niet meer te redden viel. Niemand raakte gewond. De eigenaar zegt dat berging praktisch onmogelijk is, omdat de zee in het betreffende gebied 1000 meter diep is.Vorige week sloot het restaurant de deuren na 46 jaar een toeristische trekpleister in Hongkong te zijn geweest. 'Jumbo' was een icoon, een speciale plek, waar ook vele beroemdheden kwamen: van Tom Cruise tot Gong Li, en zelfs de Britse koningin Elizabeth heeft er gedineerd. Ook figureerde het in vele bekende films, bijvoorbeeld van Hongkongs' icoon Jackie Chan.China-correspondent Roland Smid: "Het was een unieke plek in Hongkong. Aan de dure kant, maar bij veel mensen geliefd. Het was ook bij uitstek een plek voor grote Chinese bruiloften en evenementen. Maar de aftakeling was al jaren zichtbaar. En naar verluidt leed Jumbo al sinds 2014 grote verliezen." In 2020 sloot het restaurant definitief: door de coronapandemie was ook de laatste klandizie verdwenen.Charles Lai, een architectuurhistoricus uit de stad, vertelde onlangs aan CNN dat de structuur van Jumbo, gebaseerd op een klassieke Chinese tempel, een diepe betekenis had in de tijd dat het gebouwd werd. Tijdens de Culturele Revolutie onder Mao Zedong werd juist veel met Chinese tradities gebroken. "En Jumbo liet zien hoe Chinezen in Hongkong juist een passie voor deze oude tradities hadden."Het bekende Sea Palace in Amsterdam, vlak bij het Centraal Station, is gebouwd in 'navolging van' het restaurant in Hongkong. Dat vertelde de eigenaar eerder in een interview met Marketing Tribune.Jumbo zou gerestaureerd worden op een onbekende locatie in China. Dat het zonk in de buurt van de Paracel-eilanden, ver uit de Chinese kust, leidt online tot veel speculatie. Daarbij wordt de suggestie gewekt dat het schip opzettelijk in moeilijk vaarwater is gebracht, om zo een dure sloopoperatie te vermijden.