Giftige abrikozenpitten uit de handel gehaald (want ze zijn, eh, giftig)

Een opvallend bericht van een groothandel gespecialiseerd in Chinese voedingsproducten. Vanwege 'een overschrijding van de cyanidelimieten' roept het bedrijf de verkochte abrikozenpitten terug. Al jaren wordt gewaarschuwd om de pitten niet te eten omdat er amygdaline in zit. Als je dat gaat malen of kauwen, wordt dit omgezet in het dodelijke cyanide.



In 2017 overleefde een man in Limburg ternauwernood een cyanidevergiftiging nadat hij de pitten had gegeten.



Het gaat om het bedrijf Liroy B.V. uit Benthuizen. Dat verkocht het product Apricot Seeds (Pak Hang) van het merk Golden Lily.



De pitten zouden een veel hogere concentratie waterstofcyanide bevatten dan is toegestaan. "Eet het product niet en breng het terug naar het verkooppunt. Hier krijgt u het aankoopbedrag terug", luidt ook het advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).



De voedseldistributeur beweert dat het menselijk lichaam kleine hoeveelheden cyanide kan 'elimineren'. "Grotere hoeveelheden – zoals die wanneer de korrels als snack worden gegeten – kunnen leiden tot cyanidevergiftiging, wat dodelijk kan zijn."



Hoeveel zakjes met de pitten door het bedrijf verkocht zijn, is niet bekendgemaakt. Het bedrijf is niet bereikbaar voor commentaar.



Deskundigen adviseren sowieso om de pitten niet te eten (zie kader). In een rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) staat dat een volwassene nooit meer dan 370 milligram aan pitten moet eten. Dat is een halve grote pit, of drie kleine.



Eind 2017 zag de Limburger Gert Arts een zakje abrikozenpitten in het schap met nootjes in de winkel. Hij at een half zakje leeg. Een paar uur later lag hij op de intensive care. Hij overleefde, maar wilde iedereen waarschuwen: "Het is puur vergif."



Hoogleraar voedingsleer Martijn Katan sloot zich destijds aan bij die waarschuwing. "Zo'n zak zou vol met doodshoofden moeten staan. Wat mij betreft zou het verboden moeten worden."



In de pit van een abrikoos zit cyanide. "Dat is een heel gevaarlijk gif, waar eigenlijk alles wat leeft van doodgaat. Dit is het klassieke, dodelijke vergif. Je hart gaat eerst heel snel kloppen en op een gegeven moment heel langzaam, en dan stopt het ermee. Je krijgt ook hoofdpijn, verwarring, duizeligheid. Als de dosis hoog genoeg is, raak je in coma en ga je dood."

23-06-2022 20:22:56 Buick

Wat gek dat je het dan gewoon kan kopen.

23-06-2022 20:43:21 allone

ik dacht dat abrikozenpitten gebruikt werden om (goedkope) marsepein van te maken... maar dat zal dan wel niet...

23-06-2022 20:46:37 Grouse

@allone : Ik dacht dat ook lange tijd. Maar tegenwoordig worden daar peulvruchten voor gebruikt.

23-06-2022 20:51:46 allone

@Grouse : nieuwsgierig geworden heb ik toch maar ff opgezocht, quote: "banketspijs en imitatiemarsepein worden gemaakt van vooral witte bonen suiker en amandelessence. pitten van abrikozen worden ook wel gebruikt om er een bittere smaak aan te geven, niet te veel want er zit blauwzuur in en dat is weer giftig. "



In de bruine schil van de amandelen schijnt trouwens ook blauwzuur te zitten....?!

Ook maar ff opgezocht, want bij tijd en wijle eet ik daar best wel veel van...: "Wat het blauwzuur betreft, hoef je je geen zorgen te maken in zoete amandelen – deze kun je ook rauw eten. Bittere amandelen daarentegen mag je niet rauw eten, omdat ze een natuurlijk gif bevatten. Dit is amygdaline, waaruit blauwzuur wordt gevormd."



23-06-2022 21:13:07 Emmo

@allone : @Grouse : Ik maak m'n eigen marsepein. Weet ik tenminste zeker dat ik niet wordt opgelicht.

23-06-2022 22:30:20 Kooldioxide

Gemalen bittere amandelen worden al tijden verkocht als kwakzalverij, het zou je zogenaamd genezen van kanker en alle andere ziektes die je maar kunt bedenken.



Ja als je de pijp uit gaat van cyanide heb je ook geen last van kanker meer, das waar...

24-06-2022 00:21:47 De Paus

S Kijk eens, schoonmama, ik heb lekkere pitjes voor je gekocht

