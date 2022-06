Bruidegom geeft kersverse vrouw mep nadat hij spelletje van haar verliest

Een filmpje van een bruiloft in Oezbekistan is viraal gegaan. Op de shockerende beelden is te zien hoe de bruidegom de bruid op het hoofd slaat nadat hij op hun huwelijksfeest een spelletje van haar heeft verloren. De vrouw is duidelijk aangeslagen door het incident, en laat zich nadien door twee andere vrouwen van het podium begeleiden.Kijken op eigen risico (schokkende beelden):De video van het gewelddadige huwelijksfeest dateert van 6 juni, maar ging nadien de wereld rond. De Oezbeekse vrouwenrechtenactiviste Aqida Khanum zegt aan Radio Free Europe/Radio Liberty dat dit soort taferelen nog voorkomen in het Centraal-Aziatische land, waar vrouwen helemaal onderaan de ladder staan.