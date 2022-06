Crematoria halen miljoenen aan metaal uit ovens door hoge grondstofprijzen

Kunstheupen, metalen pennen en spijkers in begrafeniskisten die na een uitvaart achterblijven leveren crematoria meer geld op. Door onder meer de hogere grondstofprijzen hielden crematoria meer geld over aan de metalen.



Naast as blijven er na crematies iedere dag metalen over die crematoria in containers verzamelen. "Protheses tref je aan, maar ook scharen die in een lichaam overblijven", zegt Roel Stapper van crematorium Zuylen in Breda en bestuurslid van de Landelijke Vereniging van Crematoria. "In Nederland laat een chirurg klemscharen zitten als een patiënt overlijdt en die tref je ook heel soms aan. Maar ook een bril, sieraden of gelukmuntjes."



Een of twee keer per jaar worden de bakken bij crematoria opgehaald en naar een bedrijf gebracht die kijkt of de metalen kunnen worden gerecycled. Metalen worden onder meer gebruikt in de vliegtuigbouw.



Jarenlang schommelde de opbrengst rond de 1,6 en 2,5 miljoen euro. De afgelopen jaren liep de opbrengst op naar ruim 3,5 miljoen in 2021. "De verwachting is dat we zeker de 4 of de 5 miljoen gaan halen, omdat de grondstofprijzen zo enorm zijn gestegen", zegt Roel Stapper van de Landelijke Vereniging van Crematoria.



De opbrengst wordt aan goede doelen geschonken via het Dr. C.J. Vaillant Fonds, waar bijna alle crematoria in Nederland bij zijn aangesloten.



De opbrengst van de metalen neemt ook toe door de toenemende populariteit van cremeren. Ongeveer 67 procent kiest voor een crematie. Dat was begin deze eeuw nog zo'n 50 procent.



Ook loopt het aantal sterfgevallen in Nederland de laatste jaren op. In 2021 waren er ruim 115.000 crematies. Vijf jaar eerder waren dat er een kleine 94.000.



Per crematie is de opbrengst van de metalen gemiddeld zo'n 30 euro, al zijn er ook veel gevallen waarbij er vrijwel niets over blijft.



De overgebleven metalen worden vrijwel nooit geschonken aan de nabestaanden. "Dat zou een alternatief kunnen zijn", zegt Stapper.



"Als mensen het willen hebben, werken crematoria daar doorgaans aan mee. Dat moet vooraf door nabestaanden aangegeven worden, maar dat gebeurt hoogst zelden. Je kunt er ook weinig mee, want als je het zelf laat sorteren en recyclen ben je meer kwijt dan dat het oplevert."

Reacties

23-06-2022 13:29:42 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.227

OTindex: 190

S Hoewel ik niet twijfel aan de echtheid van het artikel, vind ik de bedragen wel buitensporig. Laten we eens rekenen:



€3.500.000 in 2021, met in totaal 170 839 sterfgevallen. Daarvan wordt 67% gecremeerd, 114.462 crematies.



Dat betekent dus dat iemand dus gemiddeld voor €30,- aan metalen in zijn lichaam heeft zitten.



De prijs voor gerecycled titanium ligt ergens rond de €2,50 per kilo zo ver ik kan vinden. Dat zou betekenen dat iedereen ongeveer 12 kilo aan titanium met zich mee draagt. Lijkt me stug.



Dus ze krijgen blijkbaar een bijzonder goede deal voor hun titanium.





23-06-2022 13:40:44 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.225

OTindex: 6.286

Als je titanium als schroot inlevert (dus voor de recycling) is het zelfs maar 1,10 per kilo. Volgens mij is dat de prijs waar het om gaat. Dus nog wat kilootjes meer...

23-06-2022 13:41:16 CeeDee

Actief lid

WMRindex: 87

OTindex: 0

gouden vullingen zijn best wel wat waard.

23-06-2022 14:18:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.068

OTindex: 88.553

@CeeDee : gelukkig heb ik die niet. Aan mij valt niets te verdienen. 😜

23-06-2022 15:40:27 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.225

OTindex: 6.286

@Mamsie We zien ook liever dat je hier gewoon nog even blijft.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: