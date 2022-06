Amerikaan betaalt 75.000 dollar voor videoband Back to the Future

Een Amerikaan heeft op een veiling 75.000 dollar (zo'n 71.000 euro) neergeteld voor een originele videoband van de film Back to the Future. Het gaat dan ook om een bijzonder exemplaar.De band zit nog in het plastic, is in fantastische staat en was eigendom van een van de acteurs van de film, schrijft CNN.De 75.000 dollar is een record: het is volgens het veilinghuis het hoogste bedrag dat ooit voor een videoband is betaald.De VHS-band was van acteur Tom Wilson, die het personage Biff Tannen speelde in de film. Wilson wilde de tape eerst op eBay verkopen, maar hij kwam er al snel achter dat hij beter naar een veilinghuis kon gaan.De acteur bood niet alleen zijn kopie van de eerste Back to the Future-film aan, op de veiling waren ook Back to the Future II (opbrengst: 16.250 dollar) en III (13.750 dollar) te koop, naast een boxset van de trilogie uit 1990 (10.000 dollar).Wilson deed bij al zijn videobanden een persoonlijk briefje en een handtekening.Het veilinghuis dat de films te koop aanbood, Heritage Auctions, is verrast door het succes. "Dit hadden we nooit verwacht. Niemand heeft tot nu toe een veiling met VHS-banden gehouden", zegt de directeur tegen CNN. "Dit is een geweldige uitkomst. Niet alleen financieel, maar ook omdat het bewijst dat mensen houden van nostalgische videobanden."