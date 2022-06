Dit standje is geband door de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid

Bizarre uitspraak van de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid Aaron Motsoaledi. Hij bant naar eigen zeggen doggy style, een populair seksstandje voor vele koppels. Aanleiding van het verbod? Op z’n hondjes zou de kans op kanker en hartaanvallen verhogen.



In een interview ging Motsoaledi er dieper op in: “De meest energievretende en stresserende sekspositie voor mannen is op z’n hondjes. Kijk, ik geef jullie journalisten vandaag enkel een tipje van de sluier, maar jullie mogen de resultaten van het volledige onderzoek binnenkort verwachten op de website van het ministerie”, aldus Motsoaledi.



Opmerkelijk: de man pleit niet voor een compleet verbod. Doggy style kan, bijvoorbeeld op Kerstmis of Valentijnsdag. Elke nacht van het jaar vindt hij dan weer puur suïcidaal gedrag. Sylvester Chongoa, seksuoloog, van het Oost-Afrikaanse land Zambië, geeft aan dat die regel nooit zou gerespecteerd worden door Zambiaanse vrouwen. Hij liet zich seksistisch uit door mee te geven dat “Zambiaanse vrouwen lui zijn in bed en doggy verkiezen, omdat ze de skills ontbreken voor andere standjes.”

Oudgediende



Valt dit onder de rubriek 'nutteloze weetjes'?

Oudgediende



Quote:

In een interview ging Motsoaledi er dieper op in



Wat voor standje zou hij hiervoor gebezigd hebben? 🤔 Wat voor standje zou hij hiervoor gebezigd hebben? 🤔

Stamgast



@Mamsie : Weet je wel dat ik dat liever niet zou willen weten?

