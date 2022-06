Supermarkt krijgt ruim 800 kilo cocaïne geleverd

Werknemers van een Tsjechische supermarkt moeten verbaasd op hebben gekeken toen de bananen deze week werden geleverd. Ze vonden vreemd ingepakte blokken en wat wit poeder in de lading. Het bleek te gaan om bijna 800 kilo cocaïne én een foutje in de distributie.



Het personeel besloot alarm te staan, waarna de politie met drugshonden langskwam om de boel te onderzoeken. Het bleek inderdaad te gaan om drugs. "Rechercheurs hebben ontdekt dat er op andere plekken in het land eenzelfde levering is gedaan", laat een woordvoerder weten, meldt Newsweek.



De Tsjechische politie heeft de zaak overgedragen aan het National Drug Control Center en heeft aangegeven samen te werken met autoriteiten in andere landen om te achterhalen waar het witte poeder vandaan komt.



Het is vermoedelijk de bedoeling van de drugsverkopers geweest om de blokken coke te onderscheppen in Duitsland. Een flinke klap in de begroting van de importeurs: de blokken cocaïne hebben een geschatte straatwaarde van 83 miljoen dollar.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: