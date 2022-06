Aap met kogelvrij vest slachtoffer vuurgevecht criminelen in Mexico

In Mexico is een slingeraap in een kogelvrij vest omgekomen bij een vuurgevecht tussen criminelen en de politie, melden Mexicaanse media. De aap was waarschijnlijk het huisdier van een van de elf bij het vuurgevecht betrokken criminelen, die allemaal omkwamen.



De aap droeg een hoedje in camouflagekleuren en een babyluier, is te zien op foto's in Mexicaanse media, en werd gevonden op de borst van een zijn baasje.



Slingerapen, die in Mexico en Midden-Amerika leven, staan ​​op de lijst van bedreigde diersoorten van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN). Leden van Mexicaanse drugskartels houden vaak exotische dieren.



Het vuurgevecht vrijdag, in een dorp in centraal Mexico, begon toen de politie een lid van het Michoacana-kartel wilde arresteren.

