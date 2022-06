Bus vol scholieren vliegt in brand na schoolreisje

Een schoolbus vol met kinderen is midden op de weg in brand gevlogen. Het gebeurde op de weg tussen Groenlo en Eibergen. Gelukkig is niemand gewond geraakt.De bus is wel helemaal afgebrand. Volgens Omroep Gelderland gebeurde het toen kinderen op de terugweg van een schoolreisje waren.De weg is afgesloten, dus andere automobilisten moeten omrijden. De kinderen zijn met een andere bus weer terug naar school gebracht.Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk.