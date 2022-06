Elektriciƫn komt tijdens klusje in kruipruimte voormalige Rotterdamse gevangenis vijf kittens tegen

Misschien is hij wel de held van de week: Jaap van Asten. Afgelopen maandag ging hij na een melding van een elektriciƫn op zoek naar een poes met vijf kittens in de kruipruimte van de voormalige Noordsingel-gevangenis in Rotterdam. Heel makkelijk was dat niet, want de ruimte was klein en overal lagen kabels. Ook stond hij er helemaal alleen voor. "Mijn collega heeft claustrofobie."De melding van het kattengezin kwam van een elektromonteur die bezig was in de kruipruimte. Tot zijn grote verbazing zag die tijdens de klus een poes met vijf kittens. De monteur belde vervolgens naar Stichting Zwerfkatten Rijnmond, die twee vrijwilligers naar de Noordsingel stuurde.Op het moment dat Jaap in de kruipruimte kwam, zag hij de poes met haar kittens al snel. "Maar die poes kwam niet naar me toe", vertelt Jaap. "Zij liep van me weg." Om de katten uit de kruipruimte te halen werd een vangkooi met daarin wat kattenvoer geplaatst. Nog geen kwartier later kroop moederpoes in de kooi en viel de klep dicht. Daarna was het aan Jaap om ook de kittens te vangen."De kittens zaten in een andere ruimte", vertelt Jaap. "Ik moest twee keer door een gat heen om bij ze te komen." Vier van de vijf kittens lieten zich makkelijk vangen door Jaap, maar de vijfde kroop weg. Na een zoektocht waarbij Jaap alleen zijn zaklamp kon gebruiken, vond hij ook de vijfde kitten, die zich uiteindelijk liet pakken.Hoewel Jaap vaker in kruipruimtes komt, was dit toch een beetje anders, vertelt hij. "Het gaat hier om het pand van een oude gevangenis, waar tegenwoordig appartementen in zijn gemaakt. Er liggen dus veel kabels en leidingen, dus ik moest goed kijken en overal voorzichtig overheen stappen."De moederpoes en haar vijf kittens zijn inmiddels ondergebracht bij een gastgezin. Ineke Jochims van Stichting Zwerfkatten Rijnmond laat weten dat de moederpoes erg hongerig is. "Maar ze zorgt goed voor haar vijf kleintjes." Hoe het dierengezin in de kruipruimte was terechtgekomen, durft de stichting niet te zeggen.