Babygeit breekt wereldrecord met lange oren

Niet bekend is of hij kan vliegen met behulp van een muis.Met slechts vijf dagen oud is het een Pakistaans geitje gelukt om al een record te verbreken. Het dier heeft namelijk enorm lange oren. Simba's oren zijn maar liefst 46 centimeter lang en slepen over de grond.Heel gek zijn de lange oren in principe niet: Simba is een Nubische geit. Het soort staat bekend om de lange oren, die ervoor zorgen dat de geitjes kunnen afkoelen. De oren van Simba zijn echter wel een uitzondering, zo lang zie je ze zelden.En daarmee mag het geitje een wereldrecord op haar naam schrijven. Het jonge dier woont op de Narejo Goat Farm in Karachi, waar ze maar al te graag beelden maken van het uitzonderlijke dier.