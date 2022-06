Pastoor (70) gevraagd huis te zegenen maar misbruikt twee jonge meisjes

Een evangelische pastoor is ingesloten nadat hij twee meisjes van vijf en zeven jaar zou hebben gemolesteerd.



De hulp van de geestelijke werd door de familie ingeroepen om in hun woning te bidden omdat ze problemen hadden.



Het incident vond plaats in het Zuid-Amerikaanse land Bolivia.



Na het gebed lieten de ouders hun twee kinderen en de pastoor om nog onbekende reden alleen thuis achter om te ontbijten.



“De 70-jarige maakte misbruik van de situatie. Hij begon een ‘spelletje’ te spelen waarbij de kleintjes zich van hun kleding moesten ontdoen”, zegt politiechef José Carlos Robles woensdag via mediahuis RedUno.



Toen de ma huiswaarts keerde gaven de meisjes aan pijn te hebben in hun intieme zone, waarna de politie werd ingeschakeld.



De pastoor wordt binnenkort ondervraagd.

Reacties

20-06-2022 13:15:52 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.101

OTindex: 21.303

In elk geval goed dat ze meteen aangifte deden. In het verleden kwam het veelvuldig voor dat pastoors / dominees automatisch boven alle verdenking waren verheven.

