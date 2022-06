Tientallen gewonden na lopen over hete kolen in plaatsje Au

In Zwitserland zijn 25 mensen gewond geraakt tijdens een cursus waarbij mensen over hete kolen moesten lopen. Van de gewonden zijn 13 mensen met ernstige brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Het tafereel voltrok zich aan het Meer van Z├╝rich, in het plaatsje Au. Jawel, Au De groep mensen was bijeengekomen voor een teambuilding-dag. De politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de activiteit waarbij de gewonden vielen.Het is uitzonderlijk dat zoveel mensen in een relatief kleine groep zich branden aan hete kolen bij een dergelijke oefening. De 'vuurloop' kent zijn oorsprong een aantal eeuwen geleden, maar is in de jaren '90 geherintroduceerd door diverse positiviteitsgoeroes zoals Emile Ratelband. Normaal gesproken brandt ongeveer een op de vijftien mensen de voeten aan het kunstje.Verder stellen wij (red.) ons voor dat de slachtoffers en omstanders een ingewikkeld telefoongesprek moesten voeren met de hulpdiensten:"Wat is uw precieze locatie?"-"Au.""Ik snap dat het pijn doet, maar waar is het gebeurd?"-"We zitten in AU.""Wilt u alstublieft uw zin afmaken?"