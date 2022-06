Arrestatieteam zet snelwegafrit A32 af voor man in boom bij Steenwijk

De afrit Steenwijk van de A32 is dinsdagavond door een arrestatieteam afgezet omdat er een man in een boom zat naast de snelweg. De speciale agenten kwamen naar Steenwijk omdat de man niet vrijwillig uit de boom wilde komen.



Een rijstrook van de snelweg richting Heerenveen was ook korte tijd dicht. De afrit kon helemaal niet gebruikt worden. De man dreigde zichzelf iets aan te doen, en daardoor was de politie op haar hoede. Het gevaar was dermate groot dat de politie kogelwerende vesten droeg. Met hulp van een hoogwerker van de brandweer en ambulancemensen hebben zij de man uiteindelijk naar beneden gekregen.



De verwarde man was hoog boven in de boom geklommen. Toen hij uiteindelijk veilig beneden was is hij meegenomen door het ambulancepersoneel.

Reacties

18-06-2022 08:50:27 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Toen hij uiteindelijk veilig beneden was is hij meegenomen door het ambulancepersoneel.



Waar naartoe? Naar zijn huis? Want wat heeft Nederland nog te bieden aan mensen die ernstig verward zijn? Waar naartoe? Naar zijn huis? Want wat heeft Nederland nog te bieden aan mensen die ernstig verward zijn?

