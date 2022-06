Alarm van auto in Apeldoorn gaat telkens af, eigenaar zit in buitenland

Een geparkeerde auto zorgt in de Apeldoornse wijk Woudhuis de afgelopen dagen voor enorm veel overlast. Het alarm van de auto gaat steeds in lange periodes af, waardoor omwonenden steen en been klagen.,,Van wie is die auto?", is één van de meest gestelde vragen in de lokale buurtappgroep. De vraag is gericht aan bewoners van de Houtwal, Houtsingel en Houttuinen-Oost.Want aan die laatste straat staat op een openbare parkeerplaats een groen-blauwe Mazda 323F geparkeerd, waarvan steeds de toeter, of een alarm, hard afgaat. Zo hard dat buurtbewoners de straat oplopen om poolshoogte te nemen.De auto staat er al bijna een week, vertelt een van de buurtbewoners, die vorige week donderdag een man zijn auto zag neerzetten en met een rugzak op de straat verlaten. Niemand heeft de man sindsdien meer gezien.Een andere buurtbewoonster reageert vanuit het slaapkamerraam. ,,Pfffff, we worden helemaal gek van dat geluid.” Het alarm ging woensdag ruim anderhalf uur achter elkaar af.De gealarmeerde politie stuurde handhavers ter plaatse en meldde aan bewoners dat de brandweer zou komen om het alarm onklaar te maken. De eigenaar van de auto was namelijk op vakantie en verbleef in Kroatië. Hij komt blijkbaar donderdag pas weer terug.Omdat het geluid ook ineens weer verdween, werd de brandweer afbesteld en zou de auto worden weggesleept. Maar de buurtbewoners zijn er niet gerust op, want de claxon hield er al eerder mee op, maar ging ook weer aan.