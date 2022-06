Update: Olifant Happy is geen persoon en blijft in de dierentuin, bepaalt hoogste rechtbank New York

De Aziatische olifant Happy, die al veertig jaar in een dierentuin in het New Yorkse stadsdeel The Bronx woont, kan daar blijven. Dat oordeelde de hoogste rechtbank in de staat nadat een dierenrechtenorganisatie een zaak had aangespannen. Nonhuman Rights Group meent dat Happy tegen haar zin gevangen zit, en wilde haar vrij krijgen.



Volgens de organisatie verdient Happy dezelfde vrijheid als een mens en is haar gevangenschap daarom illegaal. Happy is als gevolg van haar gevangenschap depressief en in de war, aldus de aanklacht, en moet worden overgebracht naar een omgeving die beter overeenkomt met haar natuurlijke habitat.



Vijf van de zeven rechters oordeelden echter dat de olifant geen persoon is en dus geen aanspraak kan maken op vrijheid van zeflbeschikking, een mensenrecht. Wel noemden de rechters olifanten ‘bijzonder capabel’. Een van de twee rechters die Happy wel graag vrij had zien rondlopen, laakte de ‘onnatuurlijke omgeving’ waarin de olifant zich al tientallen jaren bevindt. Happy werd naar alle waarschijnlijk in Thailand geboren in de jaren 70, meldt The New York Times, en kwam al op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten. Olifanten zijn zeer sociale dieren en Happy bevindt zich alleen in haar verblijf. Er staat een hek tussen haar en de enige andere olifant in de dierentuin.



De dierentuin Bronx Zoo ontkent overigens dat Happy ongelukkig is. Zij kent haar verzorgers al tientallen jaren, aldus een verklaring, en heeft een goede band met hen.



Een gelijk voor de dierenrechtenorganisatie had verregaande gevolgen kunnen hebben voor in gevangenschap levende dieren als olifanten en apen, waarvan vaststaat dat ze cognitief zeer vaardig zijn.

Reacties

17-06-2022 10:15:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.046

OTindex: 88.530

Ik blijf het zielig vinden voor een sociaal kuddedier om zo eenzaam te moeten leven. Ze kent haar verzorgers goed maar dat is toch geen kudde waar ze bij hoort.

Is er voor Happy geen Slokky te vinden om haar gezelschap te houden?



Laatste edit 17-06-2022 10:15

17-06-2022 10:40:56 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.971

OTindex: 82.056



Natuurlijk hebben dieren bewustzijn, en waarom mensen denken dat ze wél het recht hebben dieren gevangen te zetten is eigenlijk het raarst. Je zou het het recht van de sterkste kunnen noemen, maar dat wil niet zeggen dat het moraal verantwoord is.... @Mamsie : Het schijnt dat er nog een andere (eenzame) olifant in het park is: "De directie van de dierentuin meent dat de olifant – weliswaar door een hek – contact heeft met een soortgenoot Natuurlijk hebben dieren bewustzijn, en waarom mensen denken dat ze wél hethebben dieren gevangen te zetten is eigenlijk het raarst. Je zou het het recht van de sterkste kunnen noemen, maar dat wil niet zeggen dat het moraal verantwoord is....

17-06-2022 11:02:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.971

OTindex: 82.056

.. of moreel..

17-06-2022 11:43:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.045

OTindex: 27.849

niet ziggemuften... @allone : 'k Zat eraan te denken. Maar 'k dacht.... laat ik dít keer maar 'sziggemuften...

17-06-2022 12:21:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.971

OTindex: 82.056

@Emmo : ... want er zijn nog genoeg anderen die dat kunnen doen ...

17-06-2022 13:41:21 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 367

OTindex: 0





En soms levert het ook grappige situaties op zoals mijn buurvrouw die falikant tegen dierentuinen is maar zelf heeft ze wel 2 reuzenkonijnen in een hok van 2 bij 1 plus een hond en 2 katten (nou kunnen de katten wel vrij naar buiten via een luikje) @allone persoonlijk vindt ik het prima dat dieren in een dierentuin verblijven. mits de dieren in de dierentuin een verblijf hebben met voldoende ruimte wat lijkt op de omgeving waar ze in het wild leven en minimaal 1 soortgenoot lijkt me ook zeer wenselijk.En soms levert het ook grappige situaties op zoals mijn buurvrouw die falikant tegen dierentuinen is maar zelf heeft ze wel 2 reuzenkonijnen in een hok van 2 bij 1plus een hond en 2 katten (nou kunnen de katten wel vrij naar buiten via een luikje)

17-06-2022 15:39:45 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.214

OTindex: 6.263

Ik weet niet hoe het met Aziatische olifanten zit, maar Afrikaanse olifanten trekken het hele jaar rond. Ik stel voor om een savanne voor ze aan te leggen met een rondje van een paar honderd kilometer rondom Maastricht, Groningen, Leeuwarden, Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Breda, Eindhoven, en dan weer Maastricht. Een kilometertje of 10 breed en tunnels er onderdoor voor de bereikbaarheid van het geheel van Nederland binnen de cirkel.



(Ik weet dat het om een dierentuin in New York gaat).

