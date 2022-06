Grote operatie voor vogelopvang: 150 vogels tegelijk uitgezet

Dat er vogels worden vrijgelaten uit de wildopvang van Krommenie, dat is niet zo heel bijzonder. Maar 150 (!) tegelijk, dat doen ze hier niet vaak. De afgelopen tijd werden er veel vogels binnengebracht die gewond waren of iets mankeerden.Voordat ze werden vrijgelaten werden alle vogels geringd, zodat ze later te herkennen zijn. In de polder van Uitgeest worden alle kooien en bakken neergezet. Als het eenmaal tijd is om te vertrekken lijken veel dieren nog even te twijfelen: sommigen hebben een aanmoedigend duwtje in de rug nodig.Een vrijwilliger bracht maanden terug zelf een verzwakte gans mee naar de opvang. "Die heb ik zelf net ook weer teruggezet. Echt leuk om te zien, daar doe je het uiteindelijk voor." De vogels die Nina vrijliet zijn zo verdwenen. "Je hoort ze nog maar je ziet ze niet meer. Dat is zoals we het willen."Er was ook minder leuk vogelnieuws in de regio: in het Oostzanerveld in Oostzaan is vandaag vogelgriep vastgesteld. Het is nog even afwachten wat het effect daarop is voor de wildopvang in Krommenie, maar deze vogels hebben in ieder geval hun vrijheid weer terug.