Bouwend NL over stop elektriciteitsnet: Onaanvaardbaar

Bouwend Nederland is boos over het voornemen van TenneT om nieuwe bedrijven in Limburg en Brabant niet meer aan te sluiten op het elektriciteitsnet.



De belangenvereniging van de Limburgse voorzitter Maxime Verhagen noemt dit 'onaanvaardbaar'.



Minister Rob Jetten van Energie kondigde afgelopen week een stop aan voor nieuwe bedrijven die in Limburg een aansluiting willen op het elektriciteitsnet. Zowel voor het opwekken van elektriciteit als voor afname kunnen nieuwkomers niet meer worden aangesloten op het net van TenneT. Bovendien gaat TenneT in gesprek met ondernemingen of zij bereid zijn tegen betaling minder elektriciteit af te nemen.



Bouwend Nederland wil dat TenneT de problemen op het elektriciteitsnetwerk aanpakt met forse investeringen, door meer regie te nemen en door prioriteiten te stellen. Ook moeten de aansluittermijnen redelijk, helder en eenduidig zijn, zodat bouwers weten waar zij rekening mee moeten houden. "Het probleem is veel groter en speelt ook op netten met een lagere spanning", benadrukt Hanneke van Eijndhoven, regiomanager Zuid van Bouwend Nederland.



"De geringe ruimte op het netwerk zit landelijk de opschaling van woningbouw en de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de weg," zegt Van Eijndhoven.

