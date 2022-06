Deze zeldzame Leica is nu de duurste camera ooit

Een prototype van de eerste 35mm-camera van de Duitse fabrikant Leica uit de jaren 20 is bij een veiling verkocht voor 14,4 miljoen euro. Het is daarmee volgens het veilinghuis de duurste camera aller tijden.De zeldzame Leica 0 met het nummer 105 is afgelopen weekend verkocht op de Leitz Photographica Auction in het Duitse Wetzlar. Voorafgaand aan de veiling werd de waarde van de camera met een grote historische betekenis ingeschat op 2 tot 3 miljoen euro.De bijna 100 jaar oude camera is een van 's werelds eerste 35 mm-camera's en had een prominente vorige eigenaar: Oskar Barnack, die zelf kort voor de Eerste Wereldoorlog de 'Liliput-camera' had ontworpen. Voordat de eerste 35 mm-camera's medio jaren 1920 op de markt kwamen, maakte Ernst Leitz van Leica in 1923 en 1924 al 23 modellen van de prototype 0-serie.De duurste camera tot nu toe was ook een Leica 0, serienummer 122, die in 2018 werd verkocht voor 2,4 miljoen euro.Vintage camera's steeds meer waard"Het was voor ons een bijzonder genoegen om de persoonlijke camera van Oskar Barnack, een prototype van de camerageneratie die medio jaren twintig de basis legde voor de moderne fotografie, te kunnen veilen", aldus Alexander Sedlak, topman van Leica Camera Classics, waarvan het betrokken veilinghuis een onderdeel is.Het recordbedrag bewijst volgens Sedlak een trend van de laatste jaren. "De prijzen stijgen - de belangstelling voor vintage camera's is groter dan ooit tevoren."