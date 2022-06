Thaise kippen aan de cannabis: beter vlees, betere eieren

Een boerenbedrijf in het Thaise Lampang zweert sinds een tijdje bij een nieuw voedselpatroon voor hun kippen. De boerderij claimt dat het voeren van cannabis in combineren van regulier kippenvoer zorgt voor "betere kwaliteit vlees en eieren".Het nieuwe voer komt voort uit een experiment van de Thaise landbouwfaculteit van de universiteit van Chiang Mai. Het boerenbedrijf kampte met een ziektegolf waarvoor de kippen antibiotica kregen. De antibiotica leek geen resultaat te boeken, waarna er gezocht werd naar alternatieve oplossingen.Na het nuttigen van wiet ging de weerstand van de kippen omhoog, ook konden ze beter tegen slecht weer. Dat meldt het bedrijf aan lokale media. Het bedrijf noemt het een 'organische' oplossing voor de ongezonde effecten van antibiotica. Bovendien is het lucratief en hartstikke hip, cannabis voor de kip.