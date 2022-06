Grote brand bij aanmaakblokjesbedrijf Fire Up in Oisterwijk

Brabant is maandag opgeschrikt door een incident dat niet had misstaan in de Donald Duck. Er woedt een grote brand bij Fire Up, jawel, een bedrijf dat zich specialiseert in het maken van aanmaakblokjes voor de vuurkorf of de barbecue. Vanwege de brand is tussen Tilburg en Boxtel het treinverkeer stilgelegd.Er was al in de nacht van zondag op maandag brand bij het bedrijf, maar maandagochtend laaide het weer op. Als er iets te leren valt uit dit nieuws, is het dat de aanmaakblokjes van Fire Up van goede kwaliteit zijn.Het is ook niet voor het eerst dat er bij het bedrijf meerdere keren kort op elkaar brand ontstaat. In 2019 gebeurde het wel vier keer in een paar dagen. De lokale brandweer is niet te spreken over de brandveiligheid van het bedrijf.Mensen in de wijde omgeving wordt aangeraden om ramen en deuren dicht te laten en de ventilatie uit te doen in verband met de enorme rookontwikkeling.