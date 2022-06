Leidse kunstenaressen vragen om donaties van urine: Smerig maar authentiek

Twee kunstenaressen uit Leiden zijn op zoek naar urine voor een project. Ze willen op een eeuwenoude manier stof maken en daar is veel plas voor nodig.



"Het is smerig, maar wel superauthentiek", zeggen ze tegen Omroep West. De urine is samen met wol, warm water en boter nodig om saai te maken: de stof waar textielstad Leiden in de zeventiende eeuw beroemd om werd.



Mensen kunnen hun urine achterlaten in het atelier van de twee vrouwen. Er staat een emmer klaar onder een wc. Vervolgens moet de urine 'rijpen', waarbij de voor de saai benodigde ammoniak ontstaat.



Vanaf zaterdag komen er schapen naar het Rembrandtpark die wol leveren. Daarna moet de verrotte urine met de voeten door de wol worden gestampt. Ook daar mogen vrijwilligers zich voor melden.



De uiteindelijke werken van Leids saai komen in een museum te hangen.

Reacties

15-06-2022 08:34:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.982

OTindex: 27.844

Quote:

Vanaf zaterdag komen er schapen naar het Rembrandtpark die wol leveren. En ik meende recentelijk vernomen te hebben dat ze de (Nederlandse) wol aan de straatstenen niet kwijt kunnen? Waarom moeten er dat schapen in het Rembrandtpark komen?

Stelletje zeikwijven. En ik meende recentelijk vernomen te hebben dat ze de (Nederlandse) wol aan de straatstenen niet kwijt kunnen? Waarom moeten er dat schapen in het Rembrandtpark komen?Stelletje zeikwijven.

