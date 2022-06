Olifant vertrapt vrouw in India, en doet dat op haar begrafenis nogmaals

Een 70-jarige vrouw is in India doodgetrapt door een olifant. Op zich al treurig genoeg, maar het lichaam van de vrouw werd tijdens haar begrafenis ook weer vertrapt, door dezelfde olifant, melden lokale media.



Maya Murmu was in het dorp Raipal in het oosten van India water uit een put aan het halen, toen de olifant uit het niets opdook. Het beest vertrapte de oude vrouw, die later in het ziekenhuis overleed.



Het lichaam van de vrouw werd in haar dorp op Indiaas gebruik op een brandstapel gelegd. ‘s Nachts keerde de olifant terug en trok de vrouw van de brandstapel, slingerde haar in het rond en stampte opnieuw op haar, schrijft de Press Trust of India.



Nadat de olifant vertrokken was, is de familie verder gegaan met de ceremonie.



De olifant was afgedwaald uit het wildpark Dalma Wildlife Sanctuary. Jaarlijks komen er in India 100 tot 300 mensen om het leven door olifanten.

Reacties

Die olifant moet wel heel kwaad op deze vrouw geweest zijn

