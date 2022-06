Nederlandse man ziet andere Nederlander aan voor wild zwijn en schiet hem neer

Een 54-jarige Nederlandse jachthulp had in de nacht van vrijdag op zaterdag pauze toen hij werd neergeschoten in Duitsland. Een 65-jarige jager, ook een Nederlander, had hem aangezien voor een wild zwijn.



Het incident gebeurde in de buurt van het Duitse Niedersohren, tussen Frankfurt en Luxemburg. De jagende man had hier een jachtterrein gehuurd en werd geholpen bij de jacht door de jachthulp.



"De jachthulp lag in het gras naar de sterren te kijken, toen de andere Nederlander hem aanzag voor een wild zwijn", meldt de politiewoordvoerder van de regio Simmern aan RTL Nieuws. De jager schoot en raakte de jachthulp.



De 54-jarige man raakte gewond aan zijn linkerhand, meldt de woordvoerder. "Hij is overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis." De Nederlander verkeert niet in levensgevaar.



De Duitse politie doet onderzoek naar het incident en heeft het jachtwapen in beslag genomen.

