Grote groene kever zo groot als een mus ontsnapt in Groningen

Voor de één is het een droom, voor de meeste anderen een nachtmerrie. Hij zal maar bij je naar binnen vliegen. Een groene tropische kever zo groot als een mus, de Mecynorhina torquata, is ontsnapt in Groningen.Het ‘baasje’ van de kever meldde zich bij stadsblog Sikkom. Hoe de kever is ontsnapt? „Ik was het paludarium (onderkomen van de kever, red.) aan het schoonmaken en opeens was meneer gevlogen. Helaas had ik de achterdeur openstaan. Toen ik erachteraan ging vloog hij hoog de lucht in richting de Oosterpoortwijk. Het is een mannetje en zo groot als je handpalm. Hij is metallicgroen met wat witte lijnen/vlekken aan de zijkanten.”Volwassen kevers leven niet lang meerBioloog Rick Middelbos is bekend met de kever. „Wanneer deze kevers eenmaal volwassen zijn hebben ze geen lang leven meer. Deze fase gebruiken ze echt om voort te planten,” legt hij uit. „De kans op een partner is in de Oosterpoortwijk bijzonder klein.”Als de kever niet gevonden wordt vreest Middelbos voor het ergste: “Het is buiten te koud voor deze tropische soort. Het zal een kwestie van weken zijn.” Uiteraard hoopt de eigenaar van het groene monstertje dat iemand de kever spot.