Stel woedend: pizza vijf centimeter kleiner dan geadverteerd

Een Brits koppel was afgelopen weekend niet te spreken over hun bestelling. De twee betaalden 13 pond voor een pizza die 15 inch zou moeten zijn. Nadat ze de meetlat ernaast legden, bleek de pizza slechts 13 inch te zijn.



Op Facebook klaagt Coral Heath over haar bestelling. "We kochten een 15 inch pizza en hij was veel te klein. Dus ik belde om het uit te laten zoeken", schrijft ze. "De persoon aan de lijn noemde me een leugenaar."



Er is geen nieuwe pizza gestuurd en dat frustreert haar en haar partner. "En ook geen geld terug, terwijl ik niet heb gekregen waarvoor ik heb betaald. We hebben de pizza opgemeten en er foto's van, hij is echt te klein. Maar ze willen ons niet geloven."



Volgens de pizzeria kan het inderdaad niet zo zijn dat ze een 13 inch pizza hebben gekregen. "We hebben niet eens een pan van 13 inch", zeggen ze volgens Metro UK.

Reacties

13-06-2022 10:52:23 Grouse





Pizza uit een pan?

13-06-2022 11:04:25 Emmo





Ik had eens voor een specifieke toepassing, het repareren van een loodsladder, 18mm manilla besteld. Toen het werd geleverd mat ik de diameter na: 22mm. De leverancier wilde het niet terugnemen, want op de label stond inderdaad 18mm. Maar voor mij was die kuil waardeloos: te dik.

13-06-2022 12:04:40 vaughn







Tja, het is wat om voor omgerekend ongeveer €2 te zijn opgelicht, hoe kan zoiets de krant halen?

13-06-2022 12:27:50 allone





@vaughn : dat is idd het rare van dit verhaal

13-06-2022 12:43:40 klok





T Als je leven te goed is en je hebt geen problemen, dan maar zelf een probleem creeëren zodat je tenminste wat aandacht kan krijgen, allemaal gejank om niks

13-06-2022 12:50:07 Buick





Ze hebben wel een punt, elke pizza die 2 cm te klein is, scheelt deeg, scheelt beleg, en de pizzaria harkt zo lekker geld binnen.

Als ze 100 pizza's verkopen, 2 euro extra + minder beleg is aan het einde van de dag toch al leuk geld.

13-06-2022 13:17:18 Emmo





Het is muggezifteritis, maar zoals @Buick stelt, ze hebben wel een punt. Leveren wat je belooft, punt.

