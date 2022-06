Zwangerschapsverlof bij Tiktok is onzin

Een hoge pief van TikTok is zijn baan voorlopig kwijt. De man heeft namelijk laten weten dat hij zwangerschapsverlof maar onzin vindt.



Joshua Ma was voormalig hoofd van de Europese e-commerce-afdeling van het bedrijf. Naar verluid heeft hij zijn personeel verteld dat hij kapitalist is en niet gelooft dat bedrijven zwangerschapsverlof zouden moeten geven, meldt de Financial Times.



Nadat zijn uitspraak bekend werd, heeft Ma een stapje teruggedaan en wordt er onderzoek gedaan naar de uitspraak.



Ma zit sinds 2018 bij ByteDance, het moederbedrijf van TikTok. Hij lijkt daar helemaal op zijn plek te zitten wat betreft arbeidsethos. Het bedrijf kwam recent in opspraak vanwege de 996-regeling. Mensen werken vaak zes dagen per week van negen tot negen. Ook vakanties zouden niet heilig zijn voor werknemers.

