Andersom solliciteren: werkgevers gaan op gesprek bij mensen die baan zoeken

Niet de werkzoekenden gaan solliciteren bij een werkgever, maar werkgevers met openstaande vacatures gaan op gesprek bij mensen die een baan zoeken. Het is 'andersom solliciteren', een idee van uitzendbureau Randstad. Als bedrijven zich zo goed verkopen aan de sollicitant, kunnen ze op die manier hopelijk meer mensen trekken. En dat is nodig, want er zijn zoveel openstaande vacatures dat het vaak moeilijk is die te vullen.



Door het personeelstekort in veel sectoren liggen de banen voor het oprapen. Maar er zijn meer banen dan werkzoekenden, waardoor werkgevers maar moeilijk aan nieuw personeel komen. Zo waren er in 2021 106 open vacatures per honderd werklozen. Dat is in het eerste kwartaal van 2022 opgelopen naar 133 vacatures voor iedere honderd werkzoekenden.



"De werkgevers staan in de rij voor de werknemers. De werkgever is dus aan zet om de werknemer binnen te slepen", vertelt Marjolein Verhaak, communicatiemedewerker bij Randstad. Het uitzendbureau organiseert daarom op 23 juni het evenement 'Andersom solliciteren'. Bedrijven als KLM, KPN, De Belastingdienst, Thuisbezorgd en NS hebben zich al aangemeld.



"De rollen zijn bij het evenement letterlijk omgedraaid", legt Verhaak uit. Door als bedrijf te solliciteren bij een werkzoekende, moet die zichzelf verkopen en nadenken over wat het een fijne werkplek maakt. "We willen bedrijven wakker schudden en laten zien dat ze aantrekkelijk moeten zijn voor werkzoekenden, want het vinden van personeel gaat heel moeizaam."



Bedrijven zijn bereid heel ver te gaan om goed personeel te vinden, weet arbeidspsycholoog Tosca Gort. "Bedrijfsfilmpjes, lunches, betere arbeidsvoorwaarden of meer salaris. Ze moeten wel, want anders wordt het nog moeilijker om goed personeel te vinden", vertelt ze aan EditieNL.



"Deze situatie op de arbeidsmarkt is alles behalve normaal", gaat Gort verder. Volgens haar komt dat onder meer door de nieuwe banen die op de markt zijn gekomen tijdens de coronacrisis, zoals vaccineren of testen. "Die banen waren aantrekkelijker en boden meer zekerheid dan een baan in de horeca. Daardoor ontstaan nu gaten."



Daar komt ook bij kijken dat de overheid met subsidies bedrijven staande heeft gehouden die anders failliet waren gegaan. "De mensen die daar werkten zouden dus eigenlijk weer de arbeidsmarkt op gaan, maar dat is niet gebeurd. Dat maakt de situatie nog gekker."



Het is belangrijk dat bedrijven initiatieven blijven nemen om personeel te zoeken, vindt Gort. "Je moet als bedrijf groeien. Als je stilstaat halen je concurrenten je in en ga je failliet. Maar als je daar geen mensen voor kan vinden, heb je geen zuurstof meer. Daarom kan zo'n concept als 'Andersom Solliciteren' nu bestaan."

