Kajsa Ollongren (D66): Ik heb per ongeluk onthuld dat we drones aan Oekraïne hebben geleverd

In de vorige maand gepubliceerde Voorjaarsnota staat dat Nederland drones aan Oekraïne heeft geleverd. Dat had niet gemoeten, schrijft minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) donderdag aan de Tweede Kamer.



"Per abuis is in de recent gepubliceerde voorjaarsnota openbaar opgenomen dat er drones zijn geleverd aan Oekraïne. Per levering wordt afgewogen of hiervan in het openbaar melding kan worden gemaakt. Voor deze systemen heeft het kabinet geoordeeld dat openbaarmaking niet dienstig is."



Nederland heeft inmiddels voor ruim 130,4 miljoen euro aan materiële steun geleverd, schrijft Ollongren verder.



Het is niet voor het eerst dat ze zich iets laat ontglippen.

Reacties

11-06-2022 19:08:14 Buick

Stamgast



WMRindex: 3.101

OTindex: 851

Ik denk ook dat al dat "per ongeluk", expres gebeurt.

11-06-2022 19:57:51 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.935

OTindex: 27.834

@Buick : En als het toch per ongeluk is, dan lijkt me dat de dame niet echt op haar plek is op een gevoelige functie.

11-06-2022 20:05:04 Buick

Stamgast



WMRindex: 3.101

OTindex: 851



Ik ken genoeg mindere Goden die het veel beter zouden doen op dat pluche.

@Emmo , ik heb het idee dat ze daar allemaal niet op hun plek zitten.Ik ken genoeg mindere Goden die het veel beter zouden doen op dat pluche.

11-06-2022 20:50:31 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.591

OTindex: 3.180

@Buick : Helemaal met je eens, volgens mij doet ze het dus expres om te laten zien dat zij wel wat uitvoert of zo. Zet er maar een andere neer die wat beter leest en handelt, hier krijg je de burger tegen als ze iets is overkomen waar geen geld voor is.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: