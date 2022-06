Geen studenten, maar wel Oekraïners gehuisvest onder vliegroutes Schiphol

Een plek met leegstaande kantoren en braakliggend terrein in Amstelveen gaat plaats bieden aan veertig tot zestig Oekraïense vluchtelingen. Dat is opvallend, omdat vorige maand de Raad van State een streep haalde door bouwplannen voor studentenwoningen in datzelfde gebied, omdat het pal onder de vliegroutes van Schiphol ligt. Die regels gelden niet voor vluchtelingenopvang, meldt Het Parool.



De bedoeling was dat er in Amstelveen Kronenburg ruim 4000 studentenwoningen zouden worden gebouwd. Dat terrein ligt naast een studentencampus. Maar de Inspectie Leefmilieu en Transport (ILT) maakte daar bezwaar tegen, omdat het onder de vliegroute van en naar de Buitenveldertbaan van Schiphol ligt. Veel woningen daar zouden de activiteiten van de luchthaven in gevaar brengen en de bewoners zouden last krijgen van de herrie.



Daar ging de Raad van State vorige maand in mee; er mogen volgens de luchtvaartregels maximaal 25 reguliere woningen gebouwd worden. De bouw van de studentenwoningen ging dus niet door. Maar twee grondeigenaren kwamen erachter dat de regels niet gelden voor woonruimte voor vluchtelingen.



Dus dienden ze een aanvraag in voor de bouw van containerwoningen. De bedoeling is dat daar veertig tot zestig Oekraïense vluchtelingen tijdelijk worden gehuisvest. Volgens Het Parool gaat het om meer dan 25 woningen.



Burgemeester Poppens van Amstelveen verwacht geen problemen: "We hebben goed gekeken naar de regels. Daarin staat dat er wel asielzoekers en overige vreemdelingen opgevangen mogen worden, daar is ook geen termijn aan verbonden. Maar we vragen wel eerst even bevestiging aan de inspectie", zegt hij tegen de krant.



Vastgoeddirecteur Maarten Feilzer, die op dezelfde plek een studentenflat voor 400 mensen wilde neerzetten, snapt niks van de gang van zaken: "Een gebouw voor de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen geldt volgens de regels niet als geluidsgevoelig en een studentenkamer blijkbaar wel."



In de containerwoningen komen geen 'nieuwe' vluchtelingen uit Oekraïne te wonen. Volgens burgemeester Poppens is het de bedoeling dat een deel van de 350 Oekraïners die nu bij gastgezinnen verblijven, naar Amstelveen Kronenburg verhuist.

Reacties

11-06-2022 14:10:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.933

OTindex: 27.833

Alleen maar logisch.

Oekraïners zijn inmiddels zó gewend aan overvliegende vliegtuigen, drones, bommen en granaten dat ze er geen last van hebben. Studenten daarentegen hebben dankzij hun loodzware studie de nachtrust hard nodig.



Laatste edit 11-06-2022 14:11

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: