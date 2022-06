Toerist gooit elektrische step van Spaanse Trappen in Rome: 25.000 euro schade

Een Amerikaanse vrouw heeft voor 25.000 euro schade veroorzaakt aan de Spaanse Trappen in Rome. Dat deed ze door haar elektrische step van de achttiende-eeuwse marmeren trappen te gooien. Een omstander filmde het, waardoor de vrouw kon worden aangehouden.Het voorval had vrijdag in de vroege uurtjes plaats. Op de beelden is te zien dat de vrouw, die geïdentificeerd is als een 28-jarige Amerikaanse, samen met een man de trappen af loopt. De man loopt naast zijn elektrische step, maar de vrouw gooit haar step steeds een stuk naar beneden.Beiden hebben een boete gekregen, schrijft de Britse krant The Guardian. Ook hebben ze een gebiedsverbod gekregen waardoor ze niet meer op de Spaanse Trappen mogen komen.Twee weken eerder werd een 37-jarige man aangehouden omdat hij met zijn Maserati van de trappen was gereden. Hij werd bij het inleveren van de huurauto op het vliegveld in de kraag gevat. De chauffeur, een Saoedische toerist, verklaarde een verkeerde afslag te hebben genomen. Hoe groot de schade was die hij aan de trappen heeft aangericht, is niet duidelijk.