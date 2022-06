Amerikaan vergist zich: hond blijkt alligator, bijt hem in been

Een man uit de Amerikaanse staat Florida maakte afgelopen dinsdag een vergissing die hem duur kwam te staan. Hij zag een alligator van ruim 2 meter lang aan voor een hond. Toen hij zijn fout inzag, was het te laat. Het reptiel beet de man in zijn been.



Het incident vond rond de middag plaats bij een motel in de plaats North Port, even ten zuiden van de stad Tampa. De 49-jarige man liep op een pad bij het motel, en had volgens een verklaring van de politie wat zien bewegen in de bosjes.



Hoe hij zich precies zo lelijk kon vergissen is niet duidelijk, maar volgens de politie zou de Amerikaan hebben gedacht dat het om een hond met een lange leiband ging. Daarom 'ging de man niet uit de weg', schrijft een lokale sheriff, meldt NBC News.



De 2.16 meter lange alligator viel de nietsvermoedende man aan en hapte in diens rechterbeen. Het dier wilde niet meer loslaten. 'Hij probeerde weg te komen', schrijft de sheriff, 'en op dat moment voelde hij dat de alligator een stuk uit zijn been had gebeten.' Een politieagent die in de buurt was, bracht de man naar een nabijgelegen ziekenhuis.



De man is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en de verwachting is dat hij volledig zal herstellen. De alligator is overgebracht naar een park in de plaats Labelle, waar er op de dieren gejaagd kan worden.

