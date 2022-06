Peultjes uit Zimbabwe in de supermarkt, terwijl ze hier ook groeien: waarom?

Er is geen betere tijd om peultjes te oogsten in Nederland dan nu, en toch liggen er in de supermarkten peultjes uit het verre buitenland. Zo haalt de Jumbo ze uit Guatemala en kun je bij de Albert Heijn peulen uit Zimbabwe krijgen. Waarom?



Dat vroegen veel mensen op sociale media zich af nadat onder meer bioloog Sjoerd van de Wouw een foto van de peultjes uit Zimbabwe online zette. "Ook voor deze onzin landen er vliegtuigen op Schiphol", schreef hij erbij.



Waarom doen de supermarkten dit? In ieder geval niet omdat peultjes uit het buitenland lekkerder zijn, legt Willy Baltussen uit aan RTL Nieuws. Hij is senior onderzoeker agrarische ketens en duurzaamheid aan Wageningen University. "Ook al komen de peultjes in Nederland vooral uit een kas en in het buitenland van het land, een verschil proef je niet. Een peultje is een peultje."



Het zit hem volgens de supermarkten vooral in het aantal peultjes dat in Nederland verbouwd worden. "Peultjes komen bij Albert Heijn uit Zimbabwe omdat er onvoldoende grootschalige teelt in Nederland is om onze 1100 winkels te bevoorraden", reageert een woordvoerder van Albert Heijn.



Volgens een woordvoerder van de Jumbo komt dat door het 'Nederlandse klimaat dat helaas niet geschikt is om peulen op grote schaal te telen'. "Er is daarmee in Nederland niet voldoende aanbod om al onze winkels te kunnen bevoorraden."



Dat er niet genoeg Nederlandse peultjes zijn voor alle supermarkten in het land, beaamt de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) desgevraagd aan RTL Nieuws. Maar dat zou 'absoluut niet' aan het Hollandse klimaat liggen. "In Nederland kun je uitstekend peultjes telen. Ze worden echter met de hand geoogst, en omdat de kosten daarvoor hoger werden dan de consumenten bereid waren te betalen, worden de peultjes tegenwoordig niet meer op grote schaal in Nederland geteeld."



Hierdoor is het aanbod in Nederland afgenomen, waardoor de supermarkten nu alleen nog peultjes uit onder andere Zimbabwe en Guatemala aanbieden.



Volgens de LTO is het in het kader van duurzaamheid van cruciaal belang dat dit gaat veranderen en dat producten die in het betreffende seizoen in Nederland worden geproduceerd niet meer geïmporteerd worden. Daarover gaan ze de komende jaren in gesprek met de supermarkten. "Wil verduurzaming werkelijk slagen, dan is het nodig het frame van 'altijd de laagste prijs' los te laten."



Maar is het zo klimaatonvriendelijk? Jumbo laat weten dat hun peultjes 'in de regel over zee worden vervoerd en niet per vliegtuig om zo de impact op het milieu te verkleinen'. Onderzoeker Baltussen: "Het energieverbruik is beperkt als je vervoert per schip. Waarschijnlijk verbruik je dan voor één peultje nog minder dan wanneer je een peultje hier in een kas teelt. Als je het peultje per vliegtuig naar Nederland laat komen, is dat een ander verhaal. Dat zal het klimaat echt geen goed doen."



Albert Heijn laat weten dat hun peultjes wel per vrachtvliegtuig naar Nederland komen, maar de supermarkt is 'in gesprek om ze per schip te laten komen'.



Naast de discussie over de prijs van een peultje en of het wel of niet slecht is voor het klimaat, is er ook nog een ander punt te noemen. Baltussen: "Zimbabwe en Guatemala: dat zijn niet de meest rijke landen. Als je importeert uit dat soort landen, kan dat een positief effect op die landen hebben. Het levert hen inkomen op en werkgelegenheid. Niet alleen voor de boer, maar vaak wordt het hele productieproces daar gedaan. Je kunt dit dan ook zien als een vorm van ontwikkelingshulp."



Albert Heijn laat in een reactie daarop weten dat het Zimbabwaanse bedrijf Selby, waar zij de peultjes van afnemen, is aangesloten bij hun AH Foundation. "Specifiek voor Selby werden samen met onze foundation de leefomstandigheden van Selby's medewerkers verbeterd. Zo kwamen er stenen huizen, elektra, stromend water, sanitair én een multifunctioneel ontmoetingscentrum. Voor projecten werken we samen met vertegenwoordigers van de medewerkers van onze leveranciers die ons vertellen waar de grootste noden en prioriteiten liggen."

11-06-2022 08:14:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.918

OTindex: 82.013



Dan kunnen we alleen maar hopen ook klimaatopwarming Tja, idd; peultjes uit NL zijn ook niet gratis, en of je bij groente uit een kas kunt zeggen "In Nederland kun je uitstekend peultjes telen"? In een kas kun je waarschijnlijk bijna alles telen. Waarschijnlijk zelfs bananen en mango's. Alleen lijkt me ook dat geen goed idee. En ik zie iedereen ook nog niet terug gaan naar rogge en boerenkool. Maar misschien is dat wel het toekomstbeeld?Dan kunnen we alleen maar hopen ook klimaatopwarming

11-06-2022 09:05:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.927

OTindex: 27.833

@allone :

Dan kunnen we hier ook bananen plukken, zo in het wild

11-06-2022 09:08:08 Yanuqa

Senior lid

WMRindex: 169

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

Als alle veeboeren nou eens overschakelden op landbouw, is én het stikstofprobleem opgelost, én het lijden van de dieren, én er zijn genoeg groenten van eigen bodem

11-06-2022 09:19:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.927

OTindex: 27.833



Bovendien, dan moeten we de melk en dergelijke uit Nieuw Zeeland halen. @Yanuqa : Niet alle land is geschikt voor landbouw, tenzij je kwistig met kunstmest strooit. En wat was ook weer het hoofdbestanddeel van kunstmest?Bovendien, dan moeten we de melk en dergelijke uit Nieuw Zeeland halen.

11-06-2022 09:44:39 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.028

OTindex: 88.509

Zozooooo Lust je nog peultjes?

11-06-2022 09:50:05 Yanuqa

Senior lid

WMRindex: 169

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

S

@Emmo Er zijn tegenwoordig zo veel vervangers voor alle zuivel, dus koeien hoeven niet langer letterlijk te worden uitgemolken

11-06-2022 10:12:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.927

OTindex: 27.833



Bovendien is het nog maar zeer de vraag of die vervangers zoveel beter zijn. (bron



Daarnaast zijn herkomst van de ingrediënten en het productieproces in lang niet alle gevallen zo "schoon" als de adepten ervan voordoen. @Yanuqa : En waar komen die vervangers vandaan? Olie-industrie? Soja? Palmolie?Bovendien is het nog maar zeer de vraag of die vervangers zoveel beter zijn. (bron Consumentenbond Daarnaast zijn herkomst van de ingrediënten en het productieproces in lang niet alle gevallen zo "schoon" als de adepten ervan voordoen.

11-06-2022 10:17:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.918

OTindex: 82.013

@Emmo : in groenten en granen zitten genoeg eiwitten, 'vervangers' hoeven niet persé nep-vleesproducten of soja te zijn.

11-06-2022 10:20:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.927

OTindex: 27.833



Het kan wel, natuurlijk, maar de mens is van nature een omnivoor. @allone : Inderdaad. Alleen zitten bepaalde vitaminen en eiwitten specifiek in vlees. Om daarvan, vooral voor kinderen in de groei, voldoende van binnen te krijgen moet je toch flink op je dieet letten.Het kan wel, natuurlijk, maar de mens is van nature een omnivoor.

11-06-2022 10:22:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.918

OTindex: 82.013



Maar ik denk niet dat vitaminen en eiwitten specifiek in vlees zitten, er zijn miljoenen vegetariërs die zonder vlees gezond eten, en gezond zijn ..



Ik denk trouwens dat het probleem eerder is dat in groenten en granen minder zit, omdat de grond uitgeput is, door verkeerde landbouwmethodes.



Laatste edit 11-06-2022 10:25 @Emmo : die discussie over omnivoor gaan we niet weer beginnen, per slot van rekening is Axe er nu niet meer (die trouwens weinig vlees at)Maar ik denk niet dat vitaminen en eiwitten specifiek in vlees zitten, er zijn miljoenen vegetariërs die zonder vlees gezond eten, en gezond zijn ..Ik denk trouwens dat het probleem eerder is dat in groenten en granen minder zit, omdat de grond uitgeput is, door verkeerde landbouwmethodes.

11-06-2022 10:35:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.927

OTindex: 27.833

@allone :

@Emmo : die discussie over omnivoor gaan we niet weer beginnen, ..... Ik denk trouwens dat het probleem eerder is dat in groenten en granen minder zit, omdat de grond uitgeput is, door verkeerde landbouwmethodes.



Tsja, verkeerde landbouwmethodes....

Dan doen "we" het al een paar duizend jaar verkeerd. En verder, door gebruik van juist organische mest hebben we nu juist dat stikstof-"probleem" (dat alleen in Nederland overigens een probleem is. In andere landen met intensieve veeteelt (Denemarken, Duitsland) bestaat het niet eens).



Verder doen alle planten het prima op hydrocultuur, waarbij je de noodzakelijke meststoffen naar wens kan sturen.



Verder, als het allemaal in Nederland zo slecht zou zijn, waarom is opbrengst per ha in Nederland dan één van de hoogste van de wereld? Juist in landen waar de organische landbouw standaard is, staan de plantjes (en de beesten ook) er ronduit armetierig bij. JammerTsja, verkeerde landbouwmethodes....Dan doen "we" het al een paar duizend jaar verkeerd. En verder, door gebruik van juist organische mest hebben we nu juist dat stikstof-"probleem" (dat alleen in Nederland overigens een probleem is. In andere landen met intensieve veeteelt (Denemarken, Duitsland) bestaat het niet eens).Verder doen alle planten het prima op hydrocultuur, waarbij je de noodzakelijke meststoffen naar wens kan sturen.Verder, als het allemaal in Nederland zo slecht zou zijn, waarom is opbrengst per ha in Nederland dan één van de hoogste van de wereld? Juist in landen waar de organische landbouw standaard is, staan de plantjes (en de beesten ook) er ronduit armetierig bij.

