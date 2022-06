De zeldzame eikelmuis krijgt halsbandje met zender

Twintig eikelmuizen, een zeldzaam knaagdiertje dat in Nederland vrijwel alleen nog in Zuid-Limburg voorkomt, hebben een zendertje gekregen.Sommige gezenderde eikelmuizen komen uit fokprogramma's van bijvoorbeeld GaiaZOO uit Kerkrade. Zij zijn vervolgens uitgezet in het Heuvelland.De eikelmuizen, die behoorlijk moeilijk te vinden zijn omdat ze zo klein zijn, hebben een halsbandje omgekregen. "Daaraan hangt een klein belletje en een zender met een kleine antenne. Dat is allemaal heel klein en licht", aldus Ellen van Norren van de Zoogdiervereniging.Onderzoekers kunnen nu tot zo'n 100 meter van de gezenderde eikelmuizen geluidsignalen opvangen. "Zo kan de onderzoeker horen hoe ver hij er vanaf is en uit welke richting het beestje komt. Van een afstand kun je dus bijhouden waar ze zich schuilhouden. Met de data kan je dan afleiden wat de populaire plekken zijn en bijvoorbeeld welke struiken ze fijn vinden", vertelt Van Norren. Vervolgens kan een gebied optimaal ingericht worden voor de leefomstandigheden van de eikelmuis.De eikelmuizen - waarvan er nog ongeveer 100 tot 150 van in het wild leven - zijn alleen nog te vinden ten oosten van Maastricht, in het Savelsbos. "Bij een zoekactie in 2005 dachten we dat ze nergens meer zaten. Ze zijn toch nog gevonden en sindsdien tellen we ze twee keer per jaar. Inmiddels zijn er acht kilometer verderop meer uitgezet. Zo kunnen de populaties naar elkaar groeien en kan hun leefgebied worden verbeterd.