Winnie the Pooh komt tot leven in eigen horrorfilm

Winnie the Pooh-fans opgelet! Het goudgele beertje keert namelijk terug. Voor ietwat jonge liefhebbers is het misschien niet weggelegd, want het Disney-figuurtje is namelijk niet alleen maar uit op honing, maar ook op bloed.



Winnie krijgt een eigen horrorfilm genaamd Blood and Honey. Aan het Amerikaanse blad Variety laat filmmaker Rhys Waterfield weten dat de film in slechts tien dagen is gefilmd in Engeland. Het verhaal gaat over Winnie en Knorretje die na tekort aan voedsel besluiten te jagen op mensen.



Wanneer en óf wij het ook in Nederland kunnen streamen, is nog niet bekend.

