Duitse docent plukt wandelroute van internet en brengt groep scholieren in grote problemen

Door een van internet geplukte wandelroute kwam een groep van 99 studenten en acht docenten uit Duitsland vast te zitten in het Oostenrijkse Kleinwalsertal. De groep raakte in grote moeilijkheden en moest gered worden door de plaatselijke reddingsdienst.Volgens de politie arriveerden de leerkrachten met de jongeren (tussen de 12 en 14 jaar) uit de Duitse stad Ludwigshafen ‘s middags bij hun accommodatie in het nabijgelegen Heuberggebied. Omdat het op dat moment mooi weer was, besloten de leraren met de jongeren meteen een wandeling door Kleinwalsertal te maken, een populair wandelgebied.De groep volgde een route die een leerkracht op internet had gevonden. Die ging over de Heuberggrat, een pad dat werd aangeprezen als een goed wandelpad. In werkelijkheid bevatte de route verschillende klimpassages waarvoor enige ervaring vereist is.Door de regen werd het pad glad en door het gebrek aan goede schoenen besloot de groep terug te keren. Twee leerlingen gleden uit en raakten lichtgewond. Toen er paniek ontstond onder de scholieren besloten de leerkrachten de hulpdiensten te bellen. Gelukkig waren er twee helikopters beschikbaar om de studenten in veiligheid te brengen. Deze werden in groepjes van drie van de berg gevlogen. ,,Je kunt uitrekenen hoe vaak er gevlogen moest worden”, zei een woordvoerder van de reddingsdienst tegen Duitse media.Bij terugkomst was er een crisisteam aanwezig om de uitgeputte en onderkoelde studenten op te vangen.