Kleuter (3) overleeft twee dagen in de wildernis

Twee dagen alleen overleven in de wildernis van de Amerikaanse staat Montana: een kleuter kreeg het voor elkaar. Ryker Webb (3) raakte vrijdag vermist nadat hij met zijn hond was gaan spelen in de tuin.Uiteindelijk vond de politie Ryker vier kilometer verderop in zijn pyjama.Nadat Ryker vrijdag om 17:00 uur als vermist was opgegeven, zocht de lokale politie twee dagen met boten, drones, helikopters en honden naar de jongen. Ook buren en vrijwilligers zochten mee. De zoektocht werd bemoeilijkt door de slechte weersomstandigheden met zware regen, onweer en mist, schrijft de lokale sheriff op Facebook. Ook daalde de temperatuur zaterdag naar vier graden.Ondanks de moeilijke omstandigheden, vond de politie de kleuter op zondag in goede gezondheid. Volgens de sheriff was hij ‘in een goed humeur en leek hij gezond’ hoewel hij het wel koud had en hongerig en dorstig was. Een ambulance heeft Ryker voor evaluatie naar het ziekenhuis gebracht.