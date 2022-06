Nieuw Zeeland wil boerende schapen gaan belasten

Nieuw-Zeelandse schapenboeren moeten binnenkort gaan betalen voor hun boerende schapen. Het land, dat maar 5 miljoen mensen telt, heeft 26 miljoen schapen, en die stoten veel broeikasgassen uit. Ook heeft het land 10 miljoen runderen. De overheid wil nu een prijskaartje aan al deze ”uitstoot” hangen. De landbouw is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle broeikasgassen die in Nieuw-Zeeland worden uitgestoten.



Het voorstel bevat een extra belasting op broeikasgassen, die in 2025 in moet gaan. Maar ook zijn er prikkels om de uitstoot terug te brengen. Zo kunnen veehouders bomen bij planten om de uitstoot te compenseren, of middelen aan het veevoer toevoegen die de uitstoot voorkomen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: