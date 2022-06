Historisch pontje na vijftig jaar met pensioen

Die oude pont hoort eigenlijk een beetje bij ons clubhuis", vertelt Hans Tol, die al 34 jaar lid is en de oversteek dus vaak heeft gemaakt. "Dat ging niet altijd even soepel", moet hij toegeven. "Maar het hoorde erbij."Toch is iedereen het er eigenlijk wel over eens dat een nieuwe pont noodzakelijk is. "De lieren [red. waar je aan draait] zijn niet meer veilig en de pont is een paar keer lek geraakt toen het vroor", moet voorzitter Paul van der Zande toegeven. Hans heeft een hoop meegemaakt met de oude pont vertelt hij lachend. "Kettingen eraf, vastlopen, hij is een paar keer gezonken... We maakten het allemaal mee!"De nieuwe pont ging afgelopen woensdag het water in en was vrijdag gereed om te varen. De eerste leden maakten tevreden de overtocht. "Maar het is best even zwaar draaien", vinden de meeste. Het nieuwe pontje mag nog flink haar best gaan doen om een carrière op te bouwen die maar in de buurt komt van haar voorganger. Die bracht in 1965 namelijk zelfs koningin Juliana naar de jachthaven.Als de nieuwe pont deze week het water raakt, vindt niet eens de eerste wissel van de wacht plaats. WV Nieuwe Meer bestaat dit jaar maar liefst 110 jaar en de oversteek werd altijd met een pontje gemaakt. Eerst was dat nog een houten pontje.Wat de tewaterlating deze week extra bijzonder maakt, is dat de bouwer van het pontje dat de aftocht blaast, ook aanwezig is. Scheepsbouwer Piet de Bock, die inmiddels over de zeventig is, hangt hoog in de lucht om te zorgen voor een zachte landing."Elk schip wat nieuw ter water gaat, geeft de bouwer altijd een vorm van trots", glimlacht Piet. "Of het nou een simpel pontje is of een megajacht."Het bestuur van de watersportvereniging vindt het stiekem toch wel lastig om helemaal afscheid van het oude pontje te nemen. Voorlopig doet ze dan ook nog even dienst als trekschuit.