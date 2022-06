Spaanse politie arresteert oud-postbode na vondst 20.000 brieven

In het verkochte huis van een voormalige Spaanse postbode zijn meer dan 20.000 onbezorgde brieven uit 2012 en 2013 gevonden. Niemand had in de gaten dat de postbode lange tijd zijn werk niet had gedaan.De 62-jarige man ging van maandag tot vrijdag keurig naar zijn werk. Hij haalde de post die bezorgd moest worden op in het centrale postkantoor en reed met de brieven weg. Wat hij vervolgens met de post deed, wordt nu onderzocht.De ongeopende enveloppen werden volgens de Britse krant The Guardian ontdekt tijdens een verbouwing van het huis waar de man lange tijd woonde. De postbode had zijn huis in Biar, een dorpje vlak bij Alicante, verkocht. De nieuwe bewoners wilden het huis renoveren.De bouwploeg die het werk vervolgens uitvoerde, vond een ruimte met bakken vol post. Daar bleken stapels ongeopende brieven, rekeningen en belangrijke papieren in te zitten."Er zaten geen pakketjes bij", vertelt een politiewoordvoerder tegen de Spaanse krant El País. "Die worden geregistreerd en zijn makkelijk te herleiden naar het postkantoor."De voormalige bewoner werd vrij snel gearresteerd en op het politiebureau verhoord. In 2013 werd het tijdelijke contract van de ex-postbode niet verlengd vanwege te veel 'onregelmatigheden' in het gebied waar hij de post moest bezorgen. Hij wordt vervolgd voor 'nalatigheid voor het veilig bewaren van documenten'.En de brieven? Die zijn inmiddels terug op het postkantoor. Daar blijven ze tot het politieonderzoek is afgerond, daarna bepaalt een rechter of de post, inmiddels meer dan tien jaar geleden verstuurd, nog wordt bezorgd.