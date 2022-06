KLM laat cityhoppers leeg naar Schiphol vliegen, passagiers niet mee vanwege drukte

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft zaterdag op 42 Europese vluchten met bestemming Schiphol geen passagiers meegenomen. Dat gebeurde vanwege de drukte op de luchthaven, zo liet KLM weten.



De zogenoemde cityhoppers vlogen zaterdag leeg terug naar Schiphol. De luchthaven kampt met grote drukte dit pinksterweekend. KLM spreekt van onvoorziene en acute omstandigheden die buiten haar macht liggen. ‘Door de ongunstige windrichting en baanonderhoud op Schiphol, konden veel toestellen niet landen of vertrekken in Amsterdam’, staat in een verklaring.



KLM heeft toen op eigen initiatief besloten om geen passagiers meer mee terug te nemen, zegt een KLM-woordvoerster. De hoofdreden hiervoor is dat zogenoemde transferpassagiers op deze manier niet meer op het toch al drukke Schiphol belanden. ,,Dus we nemen geen passagiers meer mee naar Schiphol zodat de situatie daar beheersbaar blijft. Met deze maatregel kunnen passagiers die nu nog wachten op Schiphol mee met hun vlucht.” De maatschappij hoopt met deze ingreep dat ook zondag zoveel mogelijk gevlogen kan worden.



Onduidelijk

Het is niet bekend om hoeveel passagiers het gaat die zaterdag niet naar Schiphol konden vliegen. De passagiers die achterbleven op Europese bestemmingen moeten wachten totdat KLM een alternatieve vlucht voor ze heeft gevonden. Op z’n vroegst vliegen zij dan zondag naar Schiphol. Als een overnachting nodig is dan kunnen zij zelf een accommodatie zoeken en de kosten declareren bij KLM, aldus de woordvoerster.



Eerder meldde KLM dat het dit weekeinde tientallen vluchten annuleert. Daarmee wilde de luchtvaartmaatschappij bijdragen aan ‘een beheersbare situatie op de luchthaven en in de eigen operatie’, zo meldde het bedrijf.



De KLM verwacht overigens zondag ‘de operatie weer uit te kunnen voeren zoals eerder gepland’, dus zonder lege vliegtuigen richting Schiphol vanuit Europese bestemmingen. Hoewel KLM denkt dat ook zondag een drukke dag is op Schiphol, is het niet de verwachting dat de maatregel nog eens uit de kast gehaald hoeft te worden.

Reacties

07-06-2022 18:37:52 Buick

Stamgast



WMRindex: 3.071

OTindex: 844

Buiten het feit dat er zo heel veel passagiers gedupeerd zijn, is het niet erg milieu vriendelijk.

Ze zouden daar een goede boete voor moeten krijgen.

Maar gelukkig krijgt de CEO altijd op het eind van het jaar zijn vette bonus.

07-06-2022 19:24:12 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.584

OTindex: 3.180

@Buick : Het erge hiervan is dat de passagiers de boete moeten ophoesten en ook die bonus moet bij elkaar geschraapt worden hè, pff het is altijd weer de burger die het gelag betaald.

07-06-2022 19:58:06 Buick

Stamgast



WMRindex: 3.071

OTindex: 844

@omabep ,gewoon niet meer met de KLM vliegen. Onze nationale trots bestaat niet meer.

07-06-2022 20:42:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.876

OTindex: 81.983

@omabep : @Buick : vliegmaatschappij KLM en luchthaven Schiphol zijn 2 verschillende dingen. Volgens mij heeft KLM geholpen Schiphol te ontlasten, en heeft daardoor alleen maar extra onkosten en eventuele boze klanten. Ik heb niet de indruk dat KLM hier een eigen voordeel uit haalt.

07-06-2022 20:51:41 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.584

OTindex: 3.180

@allone : Dat wordt ook niet door ons beweerd ik ga in op wat @Buick : voorstelt (ze zouden) en als dit zou gebeuren dat dit doorberekent wordt.

07-06-2022 20:58:20 Buick

Stamgast



WMRindex: 3.071

OTindex: 844



Die drukte in mei kwam niet onverwachts.

Daarbij wordt het personeel echt slecht betaald, dus mensen die daar zouden willen werken die kunnen elders voor meer geld een minder stressvolle baan krijgen.

Nu... gaan ze onder veel druk hun personeel meer betalen, want anders loopt iedereen weg. @allone , KLM en Schiphol hebben allebei schuld. In coronatijd een hoopgoede krachten naar huis gestuurd en ze doen te weinig om mensen aan te trekken.Die drukte in mei kwam niet onverwachts.Daarbij wordt het personeel echt slecht betaald, dus mensen die daar zouden willen werken die kunnen elders voor meer geld een minder stressvolle baan krijgen.Nu... gaan ze onder veel druk hun personeel meer betalen, want anders loopt iedereen weg.

07-06-2022 21:42:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.876

OTindex: 81.983



: maar KLM is -lijkt mij- niet verantwoordelijk voor het feit dat Schiphol mensen naar huis heeft gestuurd... Wat natuurlijk in veel branches gebeurd is, restaurants bijv.

En wat dat te weinig betalen betreft, ja, maar dat zal niet alleen bij Schiphol gebeuren. Misschien moet de hele samenleving veranderd worden en iedereen hetzelfde loon krijgen, wat voor werk je ook doet? @omabep : ja, dat is waar, ik dacht er gewoon verder over na.. @Buick : maar KLM is -lijkt mij- niet verantwoordelijk voor het feit dat Schiphol mensen naar huis heeft gestuurd... Wat natuurlijk in veel branches gebeurd is, restaurants bijv.En wat dat te weinig betalen betreft, ja, maar dat zal niet alleen bij Schiphol gebeuren. Misschien moet de hele samenleving veranderd worden en iedereen hetzelfde loon krijgen, wat voor werk je ook doet?

07-06-2022 22:51:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.863

OTindex: 27.830

@allone : Dat is een tijdje terug in de Sovjetunie geprobeerd. Het staat me bij dat dit geen onverdeeld succes was.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: